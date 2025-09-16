El FBI recibió pistas sobre actividad sospechosa de Desmond Holly meses antes del tiroteo en Evergreen

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--Hay nueva información sobre la investigación del tiroteo que ocurrió en la preparatoria evergreen donde dos estudiantes resultado heridos y permanecen en condición critica.

Ahora nos hemos dado cuenta que el FBI vio unos mensajes alarmantes en el internet que tiene un enlace con el responsable del tiroteo esas publicaciones ocurrieron en julio. Una de las publicaciones mencionaba como el joven tenia una fascinación con tiroteos masivos. Sin embargo, los agentes federales no conectaron esas publicaciones con el joven responsable, Desmond Holly, hasta una semana después del ataque.

El 5 de septiembre aproximadamente una hora antes del ataque Holly publicó una foto de una pistola revolver en su cuenta de x. Pero ahora nos hemos dado cuenta que esa no era la primera foto que mandara mensajes alarmantes a la comunidad por las redes sociales.

Una liga que se enfoca en buscan y reportar mensajes cómo estos le mando información al FBI hace unos meses. Incluyendo una publicación que mencionaba que el admiraba tiroteos masivos y que tenia una fascinación sobre los símbolos y lenguaje de la supremacía blanca y hasta había interacciones que mencionaban que el quería comprar equipo de armad de fuego Sin embargo, esa pista nunca fue conectada a la persona.

Recordemos que esta no es la primera vez que el FBI es informado sobre unas pistas como estas antes de que un tiroteo escolar ocurra. En el 2018 el FBI fallo a investigar una pista de Nikolas Cruz y 5 semanas después el disparo y mato a 17 personas en la escuela Parkland en la Florida.