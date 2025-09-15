Uno muerto tras tiroteo involucrando policía de Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Policía de Pueblo respondió a reportes de robo en el centro comercial Belmont en el Bulevar Bonforte el domingo a las 8:05 de mañana.

Cuando uniformados llegaron a la escena encontraron a un vehículo con una persona quien coincidió con la descripción del sospechoso de robo cerca de la calle 8 y la Avenida Glendale.

El enfrentamiento se convierto a una persecución por vehículo, después de dos millas el sospechoso choco su auto a lado oeste de la calle 8.

Según uniformados en la escena, el sospechoso estaba cargando un cuchillo, le pidieron que lo suelte. Se negó a cumplir con la solicitud, uniformados le dispararon. Al momento no es claro cuántos uniformados dispararon o cuántas veces.

Tras ser baleado, uniformados dicen que empezó a apuñalarse a sí mismo. Uniformados mencionan que luego le dispararon con una pistola de descarga eléctrica para que no se lesionara más.

Oficiales del Departamento de Policía de Pueblo (PPD) dicen que varios uniformados intentaron de ayudarlo, fue trasladado a un hospital local donde luego falleció por sus lesiones. Al momento no es claro cuales lesiones resulto con su muerte.

La identidad del hombre no ha sido revelado, la oficina del Alguacil del Condado Pueblo esta encargado de esta investigación sobre la fuerza utilizada por los uniformados.