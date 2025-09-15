Colorado Springs Utilities presenta tarifas basadas en el tiempo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Grandes cambios vienen a su factura de servicios públicos ya que Colorado Springs Utilities presento tarifas basadas en el tiempo.

Empezando el primero de octubre, las tarifas energy wise de Colorado Springs Utilities van a cobrar no solo cuánto utiliza los servicios públicos sino también a qué hora son utilizados.

Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche entre semana, los servicios públicos incrementan en precio por la demanda durante ese tiempo. Fuera de ese horario como en las mañanas, después de las 9 de la noche, fines de semana y días festivos, los servicios públicos son más baratos.

Además, otro cambio es basado en la temporada, por ejemplo, durante el verano las tarifas durante esas horas de más demanda incrementan comparadas al invierno donde el costo es menos.

Sin embargo, uno puede optar por no participar en el plan de energy wise, solo tiene que recordar que las tarifas basadas en la temporada incrementan durante todas las temporadas.

Al final, los hábitos importan, se recomienda lavar su ropa y utilizar la lavadora de platos en la noche para ahorrar dinero en su bolsillo.