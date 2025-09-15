Skip to Content
Noticias Locales

Cambios financieros para ayudar con el presupuesto para el 2026

krdo
By
New
Published 3:37 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Lideres de la ciudad de Colorado Springs mencionan que ellos están buscando una solución para evitar un impacto financiero 

Al presupuesto del año 2026. Al momento la ciudad pudiera perder 31 millón de dólares de su presupuesto para el año 2026. Esto por el incremento de precio que esta ocurriendo a travez de la ciudad y el estado. Se espera que la inflación continue así que el alcalde Yemi Mobolade anuncio un nuevo método para intentar minimizar el impacto.

 El alcalde espera eliminar 38 trabajos lo cual es equivalente a un por ciento de la comunidad ninguno de estos trabajos impactaran a el servicio del departamento de policías, bomberos ni los de los hospitales. El alcalde presentará el nuevo presupuesto el 6 de octubre. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.