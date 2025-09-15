Cambios financieros para ayudar con el presupuesto para el 2026

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Lideres de la ciudad de Colorado Springs mencionan que ellos están buscando una solución para evitar un impacto financiero

Al presupuesto del año 2026. Al momento la ciudad pudiera perder 31 millón de dólares de su presupuesto para el año 2026. Esto por el incremento de precio que esta ocurriendo a travez de la ciudad y el estado. Se espera que la inflación continue así que el alcalde Yemi Mobolade anuncio un nuevo método para intentar minimizar el impacto.

El alcalde espera eliminar 38 trabajos lo cual es equivalente a un por ciento de la comunidad ninguno de estos trabajos impactaran a el servicio del departamento de policías, bomberos ni los de los hospitales. El alcalde presentará el nuevo presupuesto el 6 de octubre.