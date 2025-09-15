Skip to Content
Noticias Locales

Avenida Platte cerrada cerca de la Base de la Fuerza Espacial Peterson

MGN
By
Updated
today at 3:43 PM
Published 3:38 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO)dice que cerraron la Avenida Platte desde la calle Powers hasta Peterson por actividad policial.

Están pidiendo que personas en el área busquen una ruta alternativa.

Según oficiales de EPSO, dicen que una persona reportó que creía que había una bomba en su vehículo. Estaban estacionados al lado de la Autopista 24 y diputados cerraron hacia el rumbo oeste. El equipo de explosivos (EOD) investigó y determinó que no había explosivos presentes.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.