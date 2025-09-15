Avenida Platte cerrada cerca de la Base de la Fuerza Espacial Peterson

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO)dice que cerraron la Avenida Platte desde la calle Powers hasta Peterson por actividad policial.

Están pidiendo que personas en el área busquen una ruta alternativa.

Según oficiales de EPSO, dicen que una persona reportó que creía que había una bomba en su vehículo. Estaban estacionados al lado de la Autopista 24 y diputados cerraron hacia el rumbo oeste. El equipo de explosivos (EOD) investigó y determinó que no había explosivos presentes.