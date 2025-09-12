Skip to Content
Dos estudiantes detenidos y una arma de fuego recuperada dentro la preparatoria Mesa Ridge

Floyd Wilde / CC BY-SA 2.0
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una alarma de permanecer dentro de la escuela conocida como "Hold" fue activada para la preparatoria Mesa Ridge. Al momento hay minima información sobre qué es lo que esta sucediendo dentro de la escuela.

Pero sí nos han informado los diputados del departamento del aguacil del condado El Paso que dos estudiantes han sido detenidos por sus diputados y que una arma de fuego fue recuperada de la escuela.

 Se sabe que mesa ridge es parte del distrito escolar tres.  

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

