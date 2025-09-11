Skip to Content
Uniformado arrestado por explotación de un menor de edad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una investigación resulto en el arresto de  Luke Zellmen, quien era un policía estatal. Él ahora enfrenta cargos por explotación de un menor de edad.

El departamento de colorado springs recibió una pista de una persona que estaba bajando contenido del internet que tenia que ver con pornografía infantil.

Según datos del departamento de policía estatal Zellmen se unió a la agencia en el 2014 y fue enviado a Colorado Springs tres años después. Él ahora esta bajo licencia administrativa. 

