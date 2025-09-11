Skip to Content
Noticias Locales

Pareja de Pueblo tras las rejas por abuso infantil y robo

Pueblo County Sheriff’s Office
PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Dos personas están tras las rejas después de que los uniformados encontrarán a los menores de edad en un auto mientras robaban un establecimiento.

Los uniformados detuvieron a Kevin Pullella y a Gianna Bilardo con otros dos menores de 17 años. Los diputados mencionan que ellos encontraron una camionera con una motocicleta que también era robada con otras pertenencia robadas dentro del auto junto con cuatro menores de edad de 1 año hasta los 6 años. Los menores estaban dormidos dentro del auto. Ambos responsables tienen un gran historial criminal de abuso infantil y un arresto que ocurrió en año pasado por el incidente.

Los dos adolescentes fueron realizados a sus padres y los otros 4 menores fueron realizados a un amigo de la familia.    

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

