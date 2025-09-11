Skip to Content
Noticias Locales

Buscan al responsable del asesinato de Charlie Kirk

By
Published 3:21 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba en una universidad en Utah, el miércoles en la tarde. 

En este momento, la policía sigue buscando al culpable del acto Kirk, tenia 31 años y se encontraba en la universidad del valle de Utah para la gira "American comeback tour" organizada por Turning Point USA. Estaba respondiendo una pregunta sobre violencia de armada cuando recibió un disparo en el cuello.

Nadie ha sido detenido en este momento, pero las autoridades siguen trabajando para encontrar al responsable del asesinato. El FBI compartió fotos de una persona de interés y piden ayuda pública para identificarlo. Las autoridades también confirmaron hace apenas unas horas recuperaron un rifle que se cree fue utilizado por el responsable para el asesinato.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.