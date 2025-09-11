Buscan al responsable del asesinato de Charlie Kirk

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba en una universidad en Utah, el miércoles en la tarde.

En este momento, la policía sigue buscando al culpable del acto Kirk, tenia 31 años y se encontraba en la universidad del valle de Utah para la gira "American comeback tour" organizada por Turning Point USA. Estaba respondiendo una pregunta sobre violencia de armada cuando recibió un disparo en el cuello.

Nadie ha sido detenido en este momento, pero las autoridades siguen trabajando para encontrar al responsable del asesinato. El FBI compartió fotos de una persona de interés y piden ayuda pública para identificarlo. Las autoridades también confirmaron hace apenas unas horas recuperaron un rifle que se cree fue utilizado por el responsable para el asesinato.