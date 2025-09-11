Actualización del tiroteo dentro de la preparatoria Evergreen en el condado Jefferson

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Dos estudiantes de la preparatoria Evergreen siguen en condición critica esto después de que un tiroteo de desatará dentro de la escuela.

El culpable ahora ha sido identificado como Desmond Hawley de 16 años y él fue pronunciado muerto el miércoles en la noche. El culpable comenzó el tiroteo durante el tiempo del almorzó alrededor de las 12:24 de la tarde. Los uniformados del condado Jefferson originalmente pusieron a los estudiantes en un estado conocido como "Lock down" lo cual no deja que ningún estudiante se salga de las clases.

Mientras que el equipo de swat asistía y verificaba que él culpable no estuviera dentro de las aulas.

Según por detalles de los estudiantes ellos mencionan que escucharon que alguien grito afuera de una ventana de su salon de clases y después de ahi esa persona comenzó a disparar hacia el edificio. Las balas impactando el salon de clases por lo menos tres veces.

Algunos estudiantes estaban afuera de la escuela mientras tomaban su tiempo del almuerzo y tuvieron que correr hacia las viviendas que estaban ubicadas cerca de la preparatoria para refugiarse.

Un exmaestro, Don Cygan vive por el área y nos menciono como él ayudo a 18 de los alumnos que estaban tocando el timbre de su puerta de una forma desesperada, suplicando ayuda. Cygan dijo que él les abrió la puerta y que los mantuvo a salvo hasta que la escena ya se había controlado. Agregando que lo único que le importaba era la seguridad de los menores.

Evergreen al igual que otras ocho escuelas del condado Jefferson están cerradas hoy tras el tiroteo escolar.