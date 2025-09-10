Skip to Content
Ayudando aquellos con cáncer

PUEBLO. Colo. (KTLO)-- La fundación Becky Baker esta celebrando su primer año desde su apertura. 

Esta centro esta ubicado dentro del centro comercial en pueblo y se enfoca en ayudar a familias que han sido impactadas por cáncer de ceno. Dentro del local hay materiales que pueden tener familias que están lidiando con una perdida o con la noticia de ser diagnosticado con el cáncer.

La fundación fue creada en honor de Becky Baker quien falleció en el 2017.

Desde la apertura del local ellos han beneficiado a 12 mil personas y han regalado materiales que en total han tenido un valor de aproximadamente 4 millón de dólares.

