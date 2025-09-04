Temporada de caza en Colorado: lo que uno tiene que saber

TODO EL ESTADO, Colo. (KTLO) - Colorado está entrando a la temporada de caza y oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) quiere recordar la importancia de la seguridad entre cazadores para que todos puedan disfrutar el aire libre.

CPW aconseja que de planear su viaje de caza utilizando Colorado Hunting Atlas para recursos sobre el terreno publico, mapas topográficas, corredores migratorios de caza mayor y áreas concentradas, también los senderos para vehículos fuera de carretera o OHV.

Otra aplicación recomendada por CPW es Colorado Trail Explorer (COTREX) que tiene mapas de los senderos a lo largo del estado.

CPW tiene recomendaciones para los cazadores para prevenir el riesgo de un incendio forestal como:

Nunca deje un fogata descuidado, asegura que las brasas de la fogata estén frías al tacto.

Encadenar los cámpers, auto caravanas y remolques.

Evite de conducir o estacionar sobra pasto seco.

Es esencial que las personas estén conscientes de cazadores y tomen precauciones.

Cazadores de caza mayor tienen que utilizar chalecos o ropa de colores fluorescentes como naranja o rosa. Además, cazadores tienen que tener la licencia propia para lo que van a cazar.

CPW ofrece cursos en español para personas interesadas en aprender sobre la cacería. El próximo curso en español es el 20 y 21 de septiembre. Para escribirse al curso de educación de cazadores en español haga clic aquí.