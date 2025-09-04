Oficiales de salud de Colorado afirman de tomar pasos para el acceso a las vacunas de COVID

COLORADO (KTLO) - El gobernador Jared Polis está dirigiendo al Departamento de Salud Público y Medio Ambiente (CDPHE) que tome pasos para asegurar que los residentes continúen teniendo acceso a las vacunas ya que el gobierno federal ha cambiado las directrices de vacunación.

Tras las ordenes del gobernador, la directora ejecutiva del CDPHE, Jill Hunsaker Ryan, emitió una orden de salud pública el miércoles, tomando pasos para expandir el acceso a las vacuna de COVID en Colorado.

El Dr. Ned Calonge, quien es jefe medico del estado, emitió una orden que permite a las farmacias de proporcionar vacunas de COVID-19 a los residentes sin tener una prescripción de un medico.

La oficina del gobernador dice que la orden, que entrara en vigor el 5 de septiembre, básicamente crea una prescripción permanente, permitiendo a cualquier persona de seis meses y adelante de recibir la vacuna si ellos o sus papás lo permiten sin tener que visitar con un doctor primero.

La oficina del gobernador afirmaron que la autorización del gobierno federal nega la oportunidad a los residentes de Colorado de decidir sobre su salud y al mismo tiempo creando confusión con recomendaciones conflictos del COVID-19 que previamente fue emitidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según la directora Ryan, desde el primero de octubre del 2024, más de 4,500 residentes en el estado han sido hospitalizados por el COVID-19.

Las órdenes permanecerán vigentes hasta el 4 de septiembre del 2026, a menos que sean enmendadas o rescindidas.