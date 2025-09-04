Mujer encontrada durmiendo en su vehículo con drogas y menores
CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) dicen que arrestaron a una mujer, quien es acusada de tener drogas en su vehículo con tres menores dentro.
Diputados dicen que en la mañana del 3 de septiembre, encontraron un carro con Kimberly Harris de 38 años dormida dentro. Diputados dicen que podían ver parafernalia de drogas.
Después de registrar el vehículo, diputados alegan que encontraron más parafernalia, 0.1 gramos de metanfetamina y 3 gramos de heroína.
EPSO dice que los menores no necesitaban atención media pero que están bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos del Condado El Paso.
Las autoridades dicen que Harris tiene tres condenas previas por drogas y ahora enfrenta cargos de posesión de drogas, posesión de parafernalia de drogas y por abuso infantil. Tiene una fianza de $1,000.