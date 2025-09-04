Skip to Content
Noticias Locales

Mujer encontrada durmiendo en su vehículo con drogas y menores

Kimberly Harris was arrested after deputies allege she had drugs in her car alongside children.
EPSO
Kimberly Harris was arrested after deputies allege she had drugs in her car alongside children.
By
New
Published 10:39 AM

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) dicen que arrestaron a una mujer, quien es acusada de tener drogas en su vehículo con tres menores dentro.

Diputados dicen que en la mañana del 3 de septiembre, encontraron un carro con Kimberly Harris de 38 años dormida dentro. Diputados dicen que podían ver parafernalia de drogas.

Después de registrar el vehículo, diputados alegan que encontraron más parafernalia, 0.1 gramos de metanfetamina y 3 gramos de heroína.

EPSO dice que los menores no necesitaban atención media pero que están bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos del Condado El Paso.

Las autoridades dicen que Harris tiene tres condenas previas por drogas y ahora enfrenta cargos de posesión de drogas, posesión de parafernalia de drogas y por abuso infantil. Tiene una fianza de $1,000.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.