Hombre acusado de aventar piedra de 10 libras a un vehículo policial de Greeley

Greeley Police Department
Published 1:35 PM

GREELEY, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Greeley dice arrestaron a un hombre de 27 años que presuntamente aventó una piedra por la ventana de un vehículo policial.

Uniformados mencionan que el vehículo estaba estacionado en una zona escolar alrededor de las 7 de la mañana el miércoles cuando Dillan Roker aventó la piedra, que ellos reportan pesaba 10 libras.

Las autoridades dicen que Roker huyo de la escena pero luego fue ubicado. Roker ahora enfrenta cargos de intento de agresión en el primer grado, delito contra la propiedad, agresión en el tercer grado. Además, Roker ya tenía una orden de registro por otro crimen.

