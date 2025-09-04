Evento de revisión del asiento de bebes ofrecido en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Pueblo (PPD) junto con Drive Safe Colorado van a tener un evento gratuito de revisión del asiento de bebes.

Según PPD dicen que el evento va ocurrir en la Estación de Bomberos #11 ubicada en el 3205 W. 24th Street el sábado 6 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde.

PPD menciona que van a tener técnicos presentes para revisar los asientos e informar a conductores si el asiento corresponde correctamente con la edad y peso del menor. Ademas van a proporcionar instrucción para asegurar que los asientos son instalados seguros y correctos.

Por si no pueden llegar al evento, PPD dice que puede llamar al departamento al 719-553-2502 o a la Patrulla Estatal de Colorado al 719-228-2636 para agendar una cita de revisión.

Van a tener otro evento el 4 de octubre en la Estación de Bomberos #8 desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde.