Comisionados votan no en la recomendación de la propuesta de anexión de Buc-ee’s

PALMER LAKE, Colo. (KTLO) - Miembros del Comisión de Planificación de Palmer Lake decidieron de que no recomiendan en avanzar la propuesta de anexión para la gasolinera Buc-ee's.

Durante un ayuntamiento el jueves, residentes de Palmer Lake estaban divididos y también los miembros de la Comisión de Planificación.

Algunos de los miembros expresaron que para ellos nada justifica dañando la hábitat de la comunidad. Mientras otros miembros dicen que el plan considera a instalar un carril de bicicletas y peatones en el desarrollo.

Mientras residentes no tuvieron la oportunidad de dar su opinión durante el ayuntamiento, sí estaba lleno con residentes de Palmer Lake y comunidades alrededor para expresar que Buc-ee's no sería bueno para la comunidad. Además mencionan que se tiene que considerar el impacto el acceso de la agua.

Esos miembros refieren que los dos pozos referenciados en la propuesta no tienen la agua adecuada o sustentable para este proyecto, dicen que la preocupación es que luego van a tener que construir nuevos pozos cada 18 a 20 años.

Aunque la Comisión de Planificación decidió recomendar que no avance la anexión, es solo una recomendación para la junta directiva.

Al final, la decisión de continuar depende en lo que la junta directiva decida, van a tener una junta sobre el 2 de octubre.