Víctima de apuñalamiento cerca del parque Monument Valley identificada

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) han identificado a la víctima de apuñalamiento que fue encontrado cerca del parque Monument Valley.

Según datos del CSPD, Daniel Parsons de 48 años fue encontrado el 28 de agosto con por lo menos una puñalada.

El médico forense todavía necesita que declarar oficialmente la causa de la muerte, sin embargo CSPD dice que están investigando como un caso de homicidio.

Cualquier persona con información relacionado a este caso favor de comunicarse con el departamento de policía al 719-444-7000.

Ivette Saucedo

