Pareja criminal arrestada tras ingresar una vivienda

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) dicen que han arrestado a una pareja tras supuestamente ingresar una vivienda en la Avenida Loomis.

Diputados dicen que fueron a la vivienda después de la medianoche el 31 de agosto tras recibir reportes de ambos caminando alrededor de una propiedad antes de entrar la vivienda. La vivienda estaba pasando por renovaciones y ha sido ingresado anteriormente, según EPSO.

Cuando diputados llegaron a la escena encontraron a Jennifer Clark de 46 años y a Andrew Bicknell de 45 años dentro la casa.

Ambos fueron arrestados con cargos de ingresar propiedad privada y obstrucción de operaciones gubernamentales. Clark fue liberada bajo fianza mientras Bicknell sigue bajo custodia por violación de libertad condicional.