Skip to Content
Noticias Locales

Impacto a hidrante causa cenote a lado norte de Academy

KRDO
By
Published 3:10 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un vehículo impacto a un hidrante a lado norte de la Bulevar Academy causando cierres el martes en la tarde.

Según las autoridades, dicen que tuvieron que cerrar todos los carriles en rumbo hacia el norte en medio de norte Carefree y Austin Bluffs Parkway. Mencionan que el cenote se formo cuando el impacto al hidrante se movio de la base causando un chorro de agua donde no hay buen drenaje.

Obreros con Colorado Springs Utilities continuaron con reparaciones en la zona este miércoles en la mañana.

No hubo reportes de heridos.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.