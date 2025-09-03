Impacto a hidrante causa cenote a lado norte de Academy

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un vehículo impacto a un hidrante a lado norte de la Bulevar Academy causando cierres el martes en la tarde.

Según las autoridades, dicen que tuvieron que cerrar todos los carriles en rumbo hacia el norte en medio de norte Carefree y Austin Bluffs Parkway. Mencionan que el cenote se formo cuando el impacto al hidrante se movio de la base causando un chorro de agua donde no hay buen drenaje.

Obreros con Colorado Springs Utilities continuaron con reparaciones en la zona este miércoles en la mañana.

No hubo reportes de heridos.