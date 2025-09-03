Bomberos responden a un incendio estructural, una víctima en condición crítica

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) respondió a un incendio estructural al anterior Bayou Seafood and BBQ ubicado en el 302 lado norte de Academy Boulevard alrededor de las 9 de la noche el 2 de septiembre.

Antes de las 10 de la noche, bomberos reportaron que el incendio estaba controlado.

Oficiales del CSFD confirmaron que durante un registro del edificio, bomberos encontraron una víctima. La víctima fue trasladada a un hospital cercano en condición crítica.

La causa del incendio sigue bajo investigación.