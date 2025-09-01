Skip to Content
Noticias Locales

Una persona murió tras choque de avioneta

By
New
Published 10:05 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una persona murió y otras tres resultaron heridas después de que dos avionetas se impactaran en el aire. El domingo en la mañana ocurrió en el aeropuerto municipal de Fort Morgan.Dos personas estaban a bordo en cada avión.

Mientras que dos salieron caminando con heridas leves una persona fue declarada muerta en el lugar del accidente y otra fue hospitalizada. El experto en aviación de 9News, Greg Feith, afirma que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre las causas del accidente.

Dice que los investigadores estan investigandno la visibilidad, así como los posibles problemas con los aviones, para determinar por qué sucedió este posible accidente. Mientras el caso sigue bajo investigación. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.