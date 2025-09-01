Una persona murió tras choque de avioneta

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una persona murió y otras tres resultaron heridas después de que dos avionetas se impactaran en el aire. El domingo en la mañana ocurrió en el aeropuerto municipal de Fort Morgan.Dos personas estaban a bordo en cada avión.

Mientras que dos salieron caminando con heridas leves una persona fue declarada muerta en el lugar del accidente y otra fue hospitalizada. El experto en aviación de 9News, Greg Feith, afirma que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre las causas del accidente.

Dice que los investigadores estan investigandno la visibilidad, así como los posibles problemas con los aviones, para determinar por qué sucedió este posible accidente. Mientras el caso sigue bajo investigación.