Tras las rejas por cortar el servicio eléctrico en Woodland Park

WOODLAND PARK, Colo. (KTLO)--Un hombre de Woodland park se encuentra tras las rejas hoy.

Él ha sido acusado de apagar una torre telefónica móvil y dejar sin servicio a todo el condado. El corte de luz ocurrió el jueves y según datos de la policía ellos afirma que no solo cortó el servicio a los clientes de t-mobile y verizon sino que también afectó a los servicios de emergencia locales.

Al principio se creyó que el corte dé luz estaba relacionado con el clima. Pero el viernes, trabajadores del servicio de radio informaron a la policía que descubrieron que alguien había entrado en el sitio cercado de la torre y había cortado la electricidad intencionalmente. El responsable Christian Buhr ahora esta tras las rejas con una fianza de 2,000 dólares.