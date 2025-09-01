Skip to Content
Noticias Locales

Tras las rejas por cortar el servicio eléctrico en Woodland Park

Woodland Park Police Department, Canva
By
New
Published 10:02 AM

WOODLAND PARK, Colo. (KTLO)--Un hombre de Woodland park se encuentra tras las rejas hoy.

Él ha sido acusado de apagar  una torre telefónica móvil y dejar sin servicio a todo el condado. El corte de luz ocurrió el jueves y según datos de la policía ellos afirma que no solo cortó el servicio a los clientes de t-mobile y verizon sino que también afectó a los servicios de emergencia locales.

Al principio se creyó que el corte dé luz estaba relacionado con el clima. Pero el viernes, trabajadores del servicio de radio informaron a la policía que descubrieron que alguien había entrado en el sitio cercado de la torre y había cortado la electricidad intencionalmente. El responsable Christian Buhr ahora esta tras las rejas con una fianza de 2,000 dólares.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.