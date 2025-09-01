Skip to Content
Agente del condado Fremont dispara a personas tras enfrentamiento con los uniformados

Freemont County Sheriff's Office
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un hombre sigue recuperándose tras ser disparado por un agente del condado Fremont. Después de que lo que comenzó como un control de bienestar se convirtiera en un enfrentamiento durante el fin de semana.

Ocurrió el viernes en la noche en la calle chestnut, al oeste de Cañon City.Los agentes que respondieron a una revisión de bienestar y cuando llegaron ahí. El hombre se había metido a una vivienda con un arma. Los investigadores dicen que un agente que respondió al incidente terminó disparándole.

Hasta el momento, no está claro qué motivó por que el agente le disparó. El hombre fue trasladado al hospital, pero se espera que se recupere.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

