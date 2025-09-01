Actualización de Davis Mortuary

COLORADO SPRINGS, COLO. (KTLO)--Continuamos con la cobertura de los hermanos Cotters estamos aprendiendo que hay mas recursos para todas aquellas personas que posiblemente fueron víctimas del abuso que ocurrió dentro de Davis Mortuary donde por lo menos las autoridades han ubicado 24 cuerpos y restos humanos dentro del local.

Al momento la division de seguro financiero esta buscando cuantas personas pagaron por adelantado por un funeral ya que los cotters no podrán continuan con su servicio ellos ahora están preguntándole a la gente si usted es una de ellas por favor contacte al departamento de organismos reguladores para recibir información sobre su caso.