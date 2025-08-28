Sospechoso de conducir ebrio arrestado tras su carro atascado en vías de tren

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Una persona está bajo la custodia de las autoridades esta mañana ya que su carro se quedo atascado en vías de tren cerca del centro de Colorado Springs.

Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) confirmaron que alrededor de la 1 de la mañana el 28 de agosto, uniformados respondieron a reportes de un Subaru atascado en vías de tren bajo el puente al lado oeste de Cimarron.

Uniformados dicen que el conductor había tomado un giro equivocado durante la noche y se quedo atascado sobre las rieles.

Por los protocolos de seguridad, uniformados inmediatamente contactaron a los operadores del ferrocarril a que paren a trenes en camino y prevenir un choque.

Equipos en la escena reportaron por lo menos seis vehículos y una grúa respondió a la escena. Uniformados dicen que pudieron mover el carro para que los trenes pudieran pasar otra vez más.

No hay reportes de heridos pero CSPD dice que el conductor, quien no a sido identificado, fuer arrestado por presuntamente conducir en un estado ebrio.