Sospechoso armado se entrega a las autoridades, menores seguros tras enfrentamiento

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Las autoridades levantaron la orden de permanecer en casa el miércoles en la tarde tras que el sospechoso se entregó a las autoridades después de un enfrentamiento en un hogar en el condado El Paso.

Según oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD), el 23 de agosto, empezaron una investigación a un individuo que estaba armado y representándose como un agente federal. CSPD lo identificó como Antonio Mellon de 23 años, uniformados obtuvieron una orden de arresto para Mellon.

El 27 de agosto, diputados del condado El Paso junto con el equipo SWAT asistieron a la policía para arrestar a Mellon en su residencia en la zona de la calle Burnham, dentro del condado.

Sin embargo, CSPD dice que cuando uniformados intentaron comunicarse con Mellon, se atrincheró dentro de su hogar con sus dos menores negando salir de la casa. Mencionan que mientras Mellon estaba atrincherado, estaba puntando una arma de fuego a los uniformados varias veces.

Con la escena activa, oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) emitieron una orden de permanecer en casa a las 9:04 el miércoles por la mañana.

CSPD dijo que solo uniformados y diputados estaban trabajando en esta situación intentando resolverlo pacíficamente y reducir la intensidad. Equipo de nuestros compañeros de KRDO13 estaban presentes en la escena donde capturaron agentes con chalecos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Después de tres horas, alrededor de las 12:47 p.m. Mellon se entregó a las autoridades. EPSO levantó la orden de permanecer en casa a las 1:19 p.m., cuando la escena estaba completamente seguro.

Las autoridades confirman que los menores dentro el hogar no fueron lesionados durante el enfrentamiento.

Mellon ahora está tras las rejas en la cárcel del condado. Enfrenta varios cargos como abuso infantil, agresión en el primer grado, posesión de una arma de fuego como delincuente anterior y por hacerse pasar por un oficial.