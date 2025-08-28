Elección revocatoria para el médico forense del condado Pueblo estimado a $480,200

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Secretario del Condado Pueblo anunciaron que una elección revocatoria para el médico forense del condado, Brian Cotter, podría costar a los contribuyentes hasta $480,200.

Oficiales dicen que residentes emitieron una petición para remover a Cotter en una elección revocatoria. Esto viene tras el presunto encuentro de 24 cadáveres en descomposición en Davis Mortuary, que es propiedad privada de Cotter.

La semana pasada, el Alguacil David Lucero dijo que ni un funcionario público puede remover a Brian Cotter de su posición como médico forense, por las leyes estatales actuales. Al momento de esta publicación, Cotter no se ha retirado de su posición, según la oficina del secretario.

La petición para la elección revocatoria ahora esta en curso de ser verificada que cumple con las leyes. De ahí, partidarios tienen 60 días para colectar 16,431 firmas de votantes en Pueblo. Donde la oficina del secretario luego tiene que verificar las firmas.