Diputados en Las Animas investigando reportes de una explosión no confirmado

LAS ANIMAS, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Bent (BCSO) dicen que tienen a un sospechoso bajo custodia tras reportes de una explosión no confirmado en Las Animas.

Durante la investigación de la explosión, diputados ubicaron a un individuo con múltiples órdenes judiciales activos en Las Animas.

Las autoridades dicen que el sospechoso intentó esconderse, pero con la asistencia de un canino policial el sospechoso se entregó. Al momento no han identificado al sospechoso o las razones de sus órdenes judiciales.

BCSO dice que no hay riesgo al público, pero la investigación sobre la explosión sigue en curso.