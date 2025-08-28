Camión de carga volteada en la Autopista 69; ofreciendo maíz dulce gratuitos

CONDADO CUSTER, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Custer dicen que residentes pueden ir a recoger elotes derramados por un camión de carga que chocó en la autopista 69.

Las autoridades dicen que el choque ocurrió alrededor de las 2 de la mañana este jueves, el camión de carga estaba en rumbo en la Autopista 69 cerca del marcador de milla 69, a lado norte de la calle Reed.

El conductor fue reportado no lesionado, pero el camión derramó carga de elotes cuando se volteó.

Según oficiales de la oficina del alguacil, van a llevar el elote al departamento de bomberos, Wet Mountain Fire Protection District, ahí residentes pueden recoger elote gratuito. Solo piden que si uno va a ir, no bloquee el acceso de los camiones de bomberos en caso de una emergencia.

Tráfico alterno en este momento en la Autopista 69 mientras esperan la grúa para el camión de carga. Esperan que el flujo de tráfico regrese a lo normal para medio día.