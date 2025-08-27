Pueblo clasificado como uno de los lugares más peligrosos, lideres responden

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Líderes de Pueblo respondieron ya que la ciudad fue clasificada como uno de los "Lugares más Peligrosos en los Estados Unidos" en una publicación de U.S. News & World Report. En el reporte Pueblo fue clasificado número 10 en la lista, siguiendo ciudades más grandes como Blatimore, Detroit y Cleveland.

En un comunicado, líderes de Pueblo negaron la clasificación, mencionando que el reporte de U.S. News no utilizo datos de hecho y se enfocaron más en la opinión pública.

Mencionaron datos compartidos por el Departamento de Policía de Pueblo, que muestra que crimen violentos, incluyendo homicidios y tiroteos, bajo 40% comparado al año pasado.

Ademas mencionaron una publicación de Newsweek titulado "Full List of America's Most Dangerous Cities as Trump Cracks Down on D.C.," donde utilizaron datos del FBI. Pueblo no apareció en la lista de 30 ciudades.

La Alcaldesa Heather Graham dijo que "Pueblo no pertenece en la lista de las 10 ciudades más peligrosas de vivir en, este reporte no refleja correctamente a nuestra comunidad."