Petición de retirada para el médico forense emitida en el condado Pueblo

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO) - Un portavoz con el Condado Pueblo dice que han comenzado el proceso en el esfuerzo de remover a Brian Cotter de su posición como médico forense del condado.

Esto viene tras la investigación de Brian Cotter, donde inspectores del estado fueron a su funerario en propiedad privado y encontraron 24 cadáveres presuntamente escondidos en un espacio secreto, según datos de DORA, el Departamento de Agencias Reguladoras.

Al momento Cotter no enfrenta cargos criminales. Oficiales con la oficina del fiscal del distrito dice que están esperando que la investigación se finaliza.

La semana pasada en una prensa, lideres de Pueblo y oficiales formalmente pidieron que Cotter se retire de su posición. Ya que Cotter fue elegido, oficiales no lo pueden remover de su posición.

Desde ahí, residentes se unieron y lanzaron la petición de retirada. La petición fue emitida a la oficina del secretario del condado.

La oficina del secretario aprueba la petición de retirada y luego tienen tres días para estabilizar un estimado costo de la petición y que se pueda procesar conforme a las leyes.

Con la petición aprobada por la oficina del secretario ahora partidarios tienen 60 días para colectar suficientes firmas de votantes registrados en el condado Pueblo. En este caso, oficiales dicen que se requiere 16,431 firmas verificadas.

Tras recibir las firmas, la oficina del secretario tiene 28 días para verificar que todas las firmas vienen de votantes registrados dentro el condado de Pueblo.

Cuando las firmas sean verificadas, votantes ahora pueden decidir a remover Cotter de su posición como el médico forense durante la elección.