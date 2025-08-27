Skip to Content
Orden de permanecer en casa en la zona de la calle Burnham, policía y agentes presentes

COLORADO SPRINGS, Colo (KTLO) - La Oficina del Alguacil del Condado El Paso emitió una orden de permanecer en casa para los residentes en la zona de las calles Burnham y Welton Dr.

Están pidiendo que los residentes alrededor de cerrar sus puertas y mantenerse una distancia de las ventanas.

Tenemos un equipo en la escena, donde hay policía de Colorado Springs y agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional o HSI por sus siglas en ingles.

Al momento hay pocos detalles, pero las autoridades confirmaron que la agencia encargo es el Departamento de Policía de Colorado Springs.

