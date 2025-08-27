Oficiales de CPW dicen que pararon su operación de matar a un lobo en el condado Rio Blanco

CONDADO RIO BLANCO, Colo. (KTLO) - Por casi una semana, oficiales del departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) trataron de matar a un lobo culpable por ataques a ganada en el condado Rio Blanco, dicen que pararon la operación.

Según oficiales con la agencia, un equipo empezó el operativo el 16 de agosto. Inicialmente el operativo fue retrasado por los incendios activos en la zona. Bomberos tuvieron éxito en el avance de contener el incendio Elk, permitiendo que el equipo entrara el área para remover el lobo.

Oficiales con CPW dicen que el equipo encontró el lobo y le dispararon con una arma de fuego, pero luego no pudieron ubicar al lobo por la vegetación densa y el terreno difícil.

Intentaron por seis días a ubicar el lobo, dividiendo el equipo a diferentes zona en el área pero nunca encontraron el lobo. El equipo termino de intentar a encontrar y remover el lobo después de seis días concluyendo el operativo.

El lobo fue conectado a seis incidentes donde ataco a ovejas en julio y agosto.

No tienen claro si el lobo murió pero CPW continúa monitoreando el área por actividad de lobos. Desde el 16 de agosto no han recibido reportes de ataques.