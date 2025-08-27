Skip to Content
Noticias Locales

Mujer de Pueblo declarada culpable en la muerte de menores

Published 3:59 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Una mujer de Pueblo fue declarada culpable en dos cargos de asesinato en el primer grado y dos cargos de abuso de cadáveres, según la Oficina del Fiscal del Distrito Kala Beauvais.

Corena Rose Minjarez y Jesus Dominguez fueron acusados de trabajar juntos para intentar de cubrir la muerte de dos menores. Dominguez era el padre de los niños, según datos de la policía de Pueblo.

En enero del 2024, uniformados dicen que recibieron una llamada de actividad sospechoso en un almacenamiento. Cuando llegaron al local, ahí encontraron un contenedor metal lleno de cemento. Uniformados luego descubrieron los restos de una niña encerrada dentro.

Durante la investigación, los detectives dicen que ubicaron el carro de Minjarez en una chatarrería, donde encontraron una maleta con los restos de un niño.

Minjarez fue sentenciada a dos cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional, según la oficina del fiscal del distrito.

Dominguez va ser sentenciado por sus cargos el 12 de septiembre.

Ivette Saucedo

