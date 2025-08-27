Abuela que intento a curar el autismo de su nieto con parches de nicotina sentenciada

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - La abuela que intento a curar el autismo de su nieto con parches de nicotina se declaro culpable por abuso infantil y fue sentenciada a libertad condicional el miércoles.

Según datos del arresto, el nieto de cuatro años de Tammy Eddings-Dion empozo a vomitar y fue trasladado a un hospital el 3 de abril del 2025. Empleados del hospital encontraron parches de nicotina en la pierna del menor. El menor tuvo pruebas positivas de intoxicación por nicotina.

Un día después, su mamá encontró otro parche en el menor.

La mamá le dijo a los detectives que Eddings-Dion le mando un mensaje de texto que recibió un suministro de 30 días de parches de nicotina por correo. Datos del arresto muestran que la mamá le respondió, pidiendo que la abuela no utilizara los parches en su hijo de solo 4 años.

Este miércoles, Eddings-Dion fue sentenciada a tres años de libertad condicional y 40 horas de servicio comunitario.

En una entrevista previa, la mamá mencionó que la situación ha sido difícil porque para ella el autismo de su hijo no es algo que se puede curar. "Él es perfecto, él es amable. Es como una bola pequeña pero lleno de energía." dice Kaylene Albuquerque.

Según, oficiales de la Fundación Científica del Autismo dicen que no hay evidencia científica que parches de nicotina funciona en el tratamiento de trastornos de autismo.