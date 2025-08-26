24 cuerpos dentro del local Davis Mortuary

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Nuevos detalles desde Pueblo revelan que 24 cuerpos fueron ubicados dentro del establecimiento Davis Mortuary. Se sabe que el martes, 26 de agosto el buró de investigaciones de Colorado estará comenzando la investigación para identificar a los cuerpos que estaban dentro del local.

El martes, los detectives y uniformados le sirvieron una orden de registro a ambos hermanos.

Ellos estaban en sus hogares durante la búsqueda al momento ninguno de los hermanos han sido arrestados. Durante la búsqueda también ubicaron tejido de cuerpo humano, y huesos dentro de unas cajas las cuales estaban dentro de Davis Mortuary.

Recordemos que ellos mencionaron que algunos de esos cuerpos han están ahí por aproximadamente 15 años.