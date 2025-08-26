Futuro de la alcaldesa de Pueblo Heather Graham

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El futuro de la alcaldesa de Pueblo pronto sera decidido por los residentes de la ciudad. El lunes en la noche el consejo municipal de Pueblo votaron 6 contra 1 para negar la opción que los votantes no voten por su posición dentro de la ciudad.

Lo que significa que las personas podrán votar si van a remplazar su puesto o si se va quedar como alcalde. Si Heather Graham es eliminada por la ciudad entonces un gerente de la ciudad tomará el puesto como líder de la ciudad como anteriormente la ciudad lo hacia.

Esta persona fuera elegida por el consejo de la ciudad. La nueva medida será puesta en la boleta para las elecciones del 4 de noviembre.