Skip to Content
Noticias Locales

Futuro de la alcaldesa de Pueblo Heather Graham

krdo
By
Published 4:01 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El futuro de la alcaldesa de Pueblo pronto sera decidido por los residentes de la ciudad. El lunes en la noche el consejo municipal de Pueblo votaron 6 contra 1 para negar la opción que los votantes no voten por su posición dentro de la ciudad. 

Lo que significa que las personas podrán votar si van a remplazar su puesto o si se va quedar como alcalde. Si Heather Graham es eliminada por la ciudad entonces un gerente de la ciudad tomará el puesto como líder de la ciudad como anteriormente la ciudad lo hacia.

Esta persona fuera elegida por el consejo de la ciudad. La nueva medida será puesta en la boleta para las elecciones del 4 de noviembre. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.