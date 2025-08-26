Skip to Content
Noticias Locales

Ahogamiento dentro de un arroyo en Colorado Springs

krdo
By
Published 3:52 PM

COLORADO SPRINGS, Colo (KTLO)--Estamos aprendiendo más sobre el ahogamiento que ocurrió al sur de la ciudad. La policía de Colorado Springs menciona que encontraron un cuerpo en el arroyo Fountain Creek esta mañana.

El reporte de la policía documento que una persona encontró el cuerpo de la persona justo antes de las 8 de la mañana. Al momento no se cree que fue un acto criminal. Pero el médico forense aun tiene que determinar la causa de la muerte.  

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

