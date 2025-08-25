Próximos pasos para el futuro de Medicaid tras los cambios dentro de la administración Trump

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Varias propuestas de ley estuvieron en el escritorio del gobernador esta mañana legisladores tendrán una session especial sobre estos temas este fin de semana.

Unas de las propuestas se trata sobre el tema de medicaid ya que varios creen que no se deben de eliminar los beneficios de aquellas personas en necesidad. En especifico también estarán discutir sobre los reembolsos para el departamento planned parenthood. Ya que la nueva propuesta de ley del presidente Donald Trump eliminará algunos de esos beneficios.