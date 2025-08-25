Skip to Content
Nuevos detalles sobre Davis Mortuary

KRDO
Published 3:27 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Estamos aprendiendo más información sobre los cuerpos que hallaron dentro de la funeraria en Pueblo, Davis Mortuary. 

Las familias del area ahora están buscando respuestas y precisamente el lunes, después de ser elegido para una posición con la ciudad los miembros de la ciudad esperan que Brain Cotter quien anteriormente era un miembro del consejo de directores para la ciudad de pueblo renuncie de su puesto.

 La alcaldesa, Heather Graham al igual que el jefe del departamento del aguacil David Lucero le pidieron a Cotter que también se retire de su titulo como el antiguo médico forense y cualquier otra posición que tenga como líder de la ciudad de Pueblo.

