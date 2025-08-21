Uniformados encuentran cuerpos en estado de descomposición dentro de una funeraria privada

PUEBLO, Colo. (KTLO)--En noticias de desarrollo el médico forense del condado Pueblo ha sido acusado de esconder cadavers en un cuarto misterioso en su funeral privado el cual es la prioridad de él y su hermano. Según datos oficiales el departamento de agencias regulatorias o dora por sus siglas en inglés.

Inspeccionaron el local privado de "Brian Cotter's funeral home" esto el miércoles 20 de agosto. Cuando llegaron al local notaron un olor fuerte de cuerpos en descomposición. Los inspectores notaron que una puerta estaba encubierta por un cartón.

Según datos oficiales él les pidió a los agentes que no ingresaran. Cuando ellos entraron encontraron varios cuerpos en estado de descomposición. Cotter menciono que algunos de los cuerpos habían estado ahi por años incluso más de 15. Adicionalmente dijo que ellos posiblemente les dieron cenizas falsas a algunos de sus clientes.

Los inspectores dicen que Cotter no refrigeró, cremo ni enterró a algunos cuerpos entre esa ventana de 24 horas que es lo requerido. Davis Morturary ahora necesita cerrar sus puertas inmediatamente.