Retrasos en el pavimento de las calles en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO) - El clima en Pueblo permite que obreros empiecen a pavimentar las calles de la ciudad a medios de la primavera en comparación a otras ciudades al sur de Colorado.

Según oficiales con el Departamento de Obras Públicas, el trabajo de pavimentar las carreteras no a comenzando por incidentes fuera del control del departamento.

Tuvieron que reemplazar tubería de drenaje en dos áreas de la ciudad, ademas reparaciones de emergencia a líneas de aguas residuales, tuvieron que remover 41 arboles que estaban dañando el cemento en la zona de las calles Saratoga y Lexington.

El director del departamento, Chuck Roy, dice que en sus más de cuatro años trabajando por el departamento nunca ha tenido que retrasar los proyectos completamente. En el pasado solo uno o dos incidentes retrasaron el trabajo. Sin embargo, Roy menciona que los proyectos actuales se finalizaran al fin del mes.

La primera calle en la lista de pavimentación es la Avenida Monument en medio de las calles 5 y 10, enfrente de las escuelas Risley School of Exploration y Park View Elementary.

Aunque la pavimentación va a comenzar tarde de lo normal, Roy dice que sí esperan completar el trabajo antes de que llegue el invierno.