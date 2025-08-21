Skip to Content
Noticias Locales

Restos humanos encontrados en un área rural del Condado Costilla

MGN
By
New
Published 11:18 AM

CONDADO COSTILLA, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Buró de Investigaciones de Colorado (CBI) dicen que restos humanos fueron encontrados en la comunidad Wild Horse Mesa en el condado Costilla.

Según datos de los investigadores, el dueño de la propiedad llamo a las autoridades el 18 de agosto para reportar que encontró restos.

El CBI dice que equipos fueron despachados el mismo día y confirmaron los restos en la escena con la ayuda de caninos policiales.

Al momento no han identificado los restos.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.