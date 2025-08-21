Restos humanos encontrados en un área rural del Condado Costilla

CONDADO COSTILLA, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Buró de Investigaciones de Colorado (CBI) dicen que restos humanos fueron encontrados en la comunidad Wild Horse Mesa en el condado Costilla.

Según datos de los investigadores, el dueño de la propiedad llamo a las autoridades el 18 de agosto para reportar que encontró restos.

El CBI dice que equipos fueron despachados el mismo día y confirmaron los restos en la escena con la ayuda de caninos policiales.

Al momento no han identificado los restos.