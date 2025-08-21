Por más de 14 años había restos humanos en un cuarto misterioso dentro de una funeraria

PUEBLO, COLORADO (KTLO)--El nuevo caso en el condado Pueblo ha causando mucho dolor para varias familias al recordar el caso de Penrose en funeral, return to nature.

Donde Jon y Carie Hallford fueron acusados de esconder casi 200 cadavers en un estado descomposición en octubre del 2023 Familias que fueron víctimas del la funeraria recibieron restos falsos de sus seres queridos.

Ellos se unieron con legisladores del estado para presentar una nueva ley en marzo del año pasado, esta misma tomo efecto este año y fue la razón porque estos restos humanos

fueron encontrados dentro del centro Davis Mortuary.

Esta implemento requisitos adiciónales para los dueños de funerarias como la autorización de revision de antecedentes, y títulos educativos. Además inspecciones actualizadas por el departamento de agencias regulatorias del estado o DORA por su nombre en inglés.