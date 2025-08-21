Skip to Content
Noticias Locales

Por más de 14 años había restos humanos en un cuarto misterioso dentro de una funeraria

KRDO, Pueblo County
By
New
Published 2:54 PM

PUEBLO, COLORADO (KTLO)--El nuevo caso en el condado Pueblo ha causando mucho dolor para varias familias al recordar el caso de Penrose en funeral, return to nature.

Donde Jon y Carie Hallford fueron acusados de esconder casi 200 cadavers en un estado descomposición en octubre del 2023 Familias que fueron víctimas del la funeraria recibieron restos falsos de sus seres queridos.

Ellos se unieron con legisladores del estado para presentar una nueva ley en marzo del año pasado, esta misma tomo efecto este año y fue la razón porque estos restos humanos
fueron encontrados dentro del centro Davis Mortuary. 

Esta implemento requisitos adiciónales para los dueños de funerarias como la autorización de revision de antecedentes, y títulos educativos. Además inspecciones actualizadas por el departamento de agencias regulatorias del estado o DORA por su nombre en inglés. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.