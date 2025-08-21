Médico forense del condado Pueblo acusado de ocultar cadáveres en un cuarto secreto

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO) - Tras una inspección el médico forense del condado Pueblo es acusado de ocultar cadáveres en un cuarto secreto en su funeraria privada, Davis Motuary.

Según récords del Departamento de Agencias Reguladoras (DORA), el edificio del funerario debía ser inspeccionado el miércoles. Cuando inspectores llegaron al local notaron un fuerte olor de descomposición.

Mientras realizaban la inspección descubrieron una puerta ocultada por una pantalla de cartón. Cuando empezaron a remover la pantalla, los inspectores dicen que Cotter les pidió que no entraran al cuarto, según los récords de DORA.

Los inspectores decidieron de no cumplir con la solicitud de Cotter, cuando entraron descubrieron cadáveres en diferentes etapas de descomposición.

Datos de la inspección dicen que "Cotter menciono que los cadáveres estaban esperando ser incinerados y admitió que estaban en el cuarto por aproximadamente 15 años."

Ademas, Cotter presuntamente le dijo a los inspectores que "probablemente" repartió restos cremados falsos de los seres queridos a familias.

Los inspectores afirmaban que Cotter fallo en tomar acción de embalsamar, refrigerar, incinerar, enterrar, o sepultar restos humanos dentro 24 horas.

Según récords de suspensión, Davis Mortuary fue ordenado de cesar operaciones, procedimientos pendientes.

¿Quien es Brian Cotter?

Según datos del Condado Pueblo, Brian Cotter tenia más de 20 años de experiencia trabajando bajo la Oficina del Médico Forense del Condado Pueblo. Fue primer elegido en el 2014, su término actual se finalizaba en el 2027.

Davis Mortuary es un funerario de propiedad privada con Cotter como el designado, según los récords de DORA.

El funerario ha operado por más de 100 años, en el 1989 fue comprado por Brian y Chris Cotter, según el sitio web del funerario.

Esta es una historia en desarrollo, Noticias Telemundo Sur Colorado tiene un equipo en la escena.