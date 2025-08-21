El podcast “Mi Casa es Tu Casa” sirve como una herramienta para la comunidad Latinx

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hoy en nuestro segmento en tu comunidad hablamos con una pionera de comunicaciones aquí en Colorado Springs. Quien tiene como meta ayudar aquellos empresarios a crecer sus negocios y lo hace con el poder de un podcast. El podcast, "Mi casa es tu casa" fue creado en el 2023 con la meta de ayudar a los negocios hispanos con su departamento de ventas y publicaciones.

"Y un negocio muy conocido aquí en colorado springs, que le debo el podcast, me dijo fedra. Sabes que sería buenísimo que te reúnas con los negocios de aquí de color de denver y hacer algo como algún segmento en tu en tus redes sociales. En ese momento no sabíamos qué tipo de segmento", dijo Fedra Alvarez, creadora del podcast Mi Casa es Tu Casa.

Pero después de pensarlo un poco salió su esposo con la idea de un podcast. Un espacio donde no tuvieran limites.

"Era cuando todo estaba todavía creciendo. Que la gente sea mini videos, pero nosotros lo queríamos hacer un poquito más grande, menos de más de diez minutos, 15 minutos, 20 minutos", dijo Alvarez.

Y dentro del podcast lo que las personas pueden encontrar son materiales, recursos y hasta consejos sobre cómo expander su negocio, o dónde encontrar estos locales.

"Todos son bienvenidos. Es un espacio libre para que la gente se exprese respetuosamente. Y también es un espacio para que compartan un poquito más de idea de sus negocios con un poquito más de tiempo", dijo Alvarez.

Ayudando a llenar ese vacío en la comunidad latina.

"Entonces nosotros una vez más no hacemos videos cortos de 30. Un minuto, dos. Les damos un espacio de diez, 15 minutos. El primer podcast duro como dos horas porque no sabíamos que estábamos haciendo. Pero ahora ya tenemos un límite de 10 a 15 minutos y creo que hemos con el paso del tiempo hemos mejorado poco a poco", dijo Alvarez.

Y si usted quiere visitar el podcast pero quizás no hable el español también tiene una opción.

"Hemos traído al mejor al gobernador, hemos traído a los cónsules, hemos traído a gente que habla en inglés de la ciudad y no hablo necesariamente español, pero ponemos subtítulos en nuestros podcast ahora para que la gente también lo entienda. Entonces es un espacio libre, es latino y chicano, son los dueños, somos latinos y chicanos, pero el podcast es para todos", dijo Alvarez.

Personas interesadas en asistir al podcast pueden ingresar a la página oficial.