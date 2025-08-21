Advertencia de floración de algas tóxicas en el embalse DeWeese

WESTCLIFFE, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) están advirtiendo al público sobre algas tóxicas en el área estatal de vida silvestre DeWeese Reservoir.

CPW esta pidiendo al público que eviten contacto con el agua.

Oficiales con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) tiene recomendaciones:

No dejen a menores que entren al agua

No dejen que los perros tomen del agua

No tomen el agua

Evitar el contacto con algas

Por si es expuesto, ducharse inmediatamente con agua limpia

La advertencia viene tras el encuentro de niveles tóxicas en las pruebas del agua, se revelo niveles altos de algas en el embalse, confirman los oficiales.

Oficiales dicen que personas todavía pueden pescar en el embalse y si planean comer su ganada, recomienden que limpien bien el pescado antes de cocinarlo y consumirlo.