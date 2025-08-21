Skip to Content
Advertencia de floración de algas tóxicas en el embalse DeWeese

today at 11:55 AM
Published 11:51 AM

WESTCLIFFE, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) están advirtiendo al público sobre algas tóxicas en el área estatal de vida silvestre DeWeese Reservoir.

CPW esta pidiendo al público que eviten contacto con el agua.

Oficiales con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) tiene recomendaciones:

  • No dejen a menores que entren al agua
  • No dejen que los perros tomen del agua
  • No tomen el agua
  • Evitar el contacto con algas
  • Por si es expuesto, ducharse inmediatamente con agua limpia

La advertencia viene tras el encuentro de niveles tóxicas en las pruebas del agua, se revelo niveles altos de algas en el embalse, confirman los oficiales.

Oficiales dicen que personas todavía pueden pescar en el embalse y si planean comer su ganada, recomienden que limpien bien el pescado antes de cocinarlo y consumirlo.

Ivette Saucedo

