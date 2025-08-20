Skip to Content
Dos menores impactados por vehículo mientras cruzaban la carretera

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que hay dos menores recuperando tras ser impactados de un vehículo cuando estaban cruzaban la autopista del Hancock Expressway a lado sureste de Colorado Springs el martes en la tarde.

Uniformados mencionan que tras la investigación descubrieron que un Jeep estaba a rumbo hacia el sur del Hancock Expressway cuando los dos menores empezaron a cruzar la autopista donde no hay una cruce peatonal.

Ambos menores fueron impactados y lesionados por el Jeep, según CSPD. Uno de los menores sufrió lesiones graves.

