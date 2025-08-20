Búsqueda de sospechoso quien apuñalo a un guardabosque continua

CONDADO JEFFERSON, Colo (KTLO) - Continua la búsqueda alrededor del parque estatal Staunton para el sospechoso quien apuñalo a un guardabosque el martes en la mañana. Las autoridades mencionan que creen que fue un ataque dirigido.

Según oficiales con la Oficina del Alguacil del Condado Jefferson (JCSO), alrededor de las 10:20a.m. el 19 de agosto diputados fueron despachados al parque cual esta a lado oeste de Conifer por reportes de un caso de apuñalamiento.

Las autoridades confirmaron que la víctima, un guardabosques temporal del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) , fue trasladado por helicóptero a un hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia.

Uniformados dicen que el sospechoso se huyo de la escena tras apuñalar el guardabosque.

Personas en el parque fueron evacuados y cerraron el parque el martes mientras uniformados buscaban al sospechoso. JCSO ademas menciono que consideraban al sospechoso peligroso.

Justo antes de las 5 p.m., las autoridades anunciaron que ellos creen que no hay un riesgo a la comunidad y levantaron una orden de permanecer en casa para la zona alrededor del parque y los residentes pudieron regresar a sus hogares.

Este miércoles en la mañana, nadie ha sido arrestado sobre este caso y el parque permanece cerrado por actividad de la policía, según CPW.

Describen al sospechoso como un hombre de 6 pies de altura, alrededor de 200 libras y en sus 30's, con pelo café, sin vello facial, tenia puesto una camisa gris y pantalones de mezclilla.

Al momento no se sabe el motivo por el ataque. Cualquier persona con información o ve al sospechoso favor de llamar al 9-1-1.